Bewoner gewond bij brand in schuur

Bij een brand in een schuur aan de Oijense Benedendijk in Oijen is donderdagmiddag een gewonde gevallen. Het gaat om een bewoner van het huis waarbij de schuur hoort.

De bewoner had rook ingeademd en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die inzet is later geannuleerd.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Daardoor bleef de schade aan de schuur beperkt. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.