Hoofdroute naar ziekenhuis weer open, ingestorte loopbrug weggetakeld

Verkeer op de Professor van Buchemlaan in Tilburg kan weer gebruikmaken van de weg. Deze was uren dicht, nadat donderdagmorgen een vrachtwagen tegen de voetgangersbrug reed en de brug kantelde. Met een hijskraan is de 14 ton wegende brug op een vrachtwagen getakeld en afgevoerd.

De Professor van Buchemlaan is een hoofdroute naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Ambulances en bezoekers van het ziekenhuis moesten daarom omrijden. Volgens het ziekenhuis leverde dat geen problemen op. "Het ambulancepersoneel is op de hoogte en kent de routes om om te rijden", zei een woordvoerder van het ziekenhuis.

Bij het ongeluk raakte een voetganger gewond, hij is naar het ziekenhuis gebracht. De man kwam klem te zitten tussen de gekantelde brug en de zijkant van het voetpad.

Een grote hijskraan kwam naar de plek van het ongeval. Er werden vier dikke kettingen om de loopbrug heen gedaan om het gevaarte omhoog te takelen. Na een draai in de lucht, werd de brug op een vrachtwagen gelegd.

De gemeente gaat onderzoeken wat er nu mee gaat gebeuren. Ook wordt bekeken hoe de verbinding tussen het Leijpark en de naastgelegen woonwijk hersteld kan worden.