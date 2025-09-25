Deze studenten wonen vanaf nu op hun school: 'Nu kan ik niet te laat komen'

Het is een primeur voor Den Bosch: studenten die hun bed uitstappen en binnen een paar stappen bij hun collegezaal zijn. Donderdag krijgen ruim tweehonderd studenten de sleutel van Campus300, waar ze wonen en studeren op één plek. “Nu kan ik echt niet meer te laat komen”, zegt student Charlotte (19).

Met koffers, verhuisdozen en ouders die een handje helpen, trekken de eerste studenten donderdag hun kamers in aan de Bossche Onderwijsboulevard. Voor veel studenten is het hun allereerste eigen plek. “Ik was heel zenuwachtig, want ik ga voor het eerst uit huis. Maar ik heb er vooral veel zin in”, vertelt Charlotte terwijl ze haar sleutel vasthoudt. Op dezelfde locatie vind je de lokalen van Avans Hogeschool en 124 splinternieuwe studentenkamers. Samen goed voor plek voor 226 studenten. Eva (17) is een van hen. “Het is de bedoeling dat ik vanavond al hier slaap. Als mijn bed maar staat, dan komt het wel goed”, zegt ze met een glimlach, terwijl ze samen met haar ouders een matras naar binnen sjouwt.

“Ik zit in mijn laatste studiejaar, maar een kamer vinden lukte nooit.”

De oplevering komt als geroepen. Den Bosch mag dan geen typische studentenstad zijn, de vraag naar studentenkamers is groot. “Den Bosch heeft veel hogescholen, een groot deel daarvan zit zelfs op één plek in de stad. Veel studenten komen van buiten de stad hier studeren en willen hier in de buurt wonen”, legt Örjan Game van Brabant Wonen uit.

“We hadden eigenlijk nog wel een paar van dit soort gebouwen kunnen neerzetten om iedereen te helpen aan een kamer.” Maar juist in het Paleiskwartier, waar de Onderwijsboulevard vol staat met hogescholen en woningen, is het volgens Game lastig om ruimte te vinden voor studentenhuisvesting. “Dat dit project er gekomen is, is al heel bijzonder."

Vanaf hun kamer kijken de studenten op het gebouw van Avans Hogeschool (foto: Megan Hanegraaf).

Ieder appartement wordt gedeeld door twee studenten: ieder een eigen slaapkamer, maar de keuken en badkamer zijn gezamenlijk. Wie hier wilde wonen, moest zich inschrijven via Thuispoort, het platform voor huurwoningen. De gelukkigen die werden ingeloot, mochten zelf een kamergenoot kiezen. Bram (22) had al bijna de moed opgegeven. “Ik reageerde maandenlang op elke studentenwoning die ik zag, maar het lukte nooit. Zelfs hier was ik uitgeloot. Gelukkig mocht ik alsnog komen, omdat mijn kamergenoot wel was ingeloot.” Ook Stijn (24) kan nu eindelijk uit huis. “Ik zit in het laatste jaar van mijn mbo-opleiding, maar het lukte nooit om een kamer te vinden. Nu kan ik hopelijk straks mooi doorstuderen bij Avans.”

“Ik moest elke dag anderhalf uur reizen.”

Campus300 is het eerste project in Den Bosch waar wonen en studeren onder één dak zitten. In steden als Tilburg, Breda en Eindhoven kan dat al langer. De huur voor een gedeelde woning is 370 euro per maand per student, plus 145 euro servicekosten. “Dat is goedkoper dan in veel andere studentensteden, maar we willen deze jongeren vooral een fijne plek geven”, zegt Game. Voor veel studenten weegt dat bedrag makkelijk op tegen de reistijd die ze nu kwijt zijn. “Ik moest elke dag anderhalf uur heen én terug reizen. Ik was altijd kapot als ik thuiskwam. Dit is zoveel fijner”, zegt Charlotte opgelucht. Bram vult lachend aan: “Nooit meer driekwartier fietsen in de regen. Dat is misschien nog wel het grootste voordeel.”