Voedselbank: kloof tussen arm en rijk groeit mee met tech-boom

De kloof tussen arm en rijk wordt in de regio Eindhoven steeds groter. Dat zegt voorzitter Rob van der Horst van de Voedselbank Eindhoven. Miljarden zijn er toegezegd om techbedrijven als ASML in deze regio te behouden, maar ondertussen houden ze bij de voedselbank hun hart vast. "Ondanks alle prachtige plannen van ASML, houden wij er rekening mee dat het aantal mensen bij ons gaat stijgen."

Maandag viert de Voedselbank Eindhoven het twintigjarig bestaan. In 2005 werd begonnen met het uitdelen van voedsel vanuit een garagebox. Vijfentwintig mensen maakten er gebruik van. Dat is nu wel anders. Bij de voedselbank zien ze een flinke groei. “Toen ik ruim een jaar geleden als voorzitter begon, hadden we 450 gezinnen", vertelt Ter Horst. "Nu zijn het er 630. Dat zijn ongeveer 1300 monden die we iedere week voeden op dit moment.” “Iedereen heeft het altijd over de Brainportregio, dat het hier booming is. Als er steeds meer mensen aan het werk zijn in deze regio die het allemaal heel goed hebben, worden het ook meer mensen die het aan de onderkant even niet meer kunnen redden. Dat aantal groeit mee.” Chipmachinefabrikant ASML wil verdubbelen met nog eens 20.000 medewerkers in Eindhoven. Dat betekent dat er ook meer mensen bij de toeleveranciers komen te werken. Een enorme groei aan mensen wordt er in de Brainportregio voorspeld.

“Het verschil tussen arm en rijk wordt hier groter. De mensen die bij grote bedrijven worden binnengehaald, zijn meestal mensen die iets kunnen. Die komen voor een goed salaris in deze regio werken. Daar tegenover staan mensen die in een echtscheidingssituatie terechtkomen, of ongelukkige beslissingen nemen als het gaat over schulden of gezondheidsproblemen. Die multiplier - vermenigvuldiger - zit niet alleen op de mensen met veel welstand, maar ook op mensen die het niet kunnen redden."

De voorraad soepen in de Voedselbank Eindhoven (foto: Rogier van Son).

Miljoen euro nodig

In Eindhoven leven nu zo'n 10.000 mensen in armoede. Lang niet iedereen maakt gebruik van de voedselbank. De voedselbank brengt daarom in kaart wie er geen gebruik maken van de hulp, terwijl dat wel zou mogen. “Het kan zijn dat het ouderen zijn die slecht ter been zijn. Misschien is de busverbinding niet goed. Of gaat het om schaamte.” Ze hopen deze mensen alsnog te gaan bereiken. Ondertussen wordt het steeds lastiger om gratis voedsel te krijgen. Supermarkten doen er alles aan om verspilling tegen te gaan. “Dat is een van onze grote uitdagingen.” Een nog grotere uitdaging is het vervoer van het eten. De Voedselbank Eindhoven ligt in de nul-emissiezone. Dat is een deel van het stadscentrum waar alleen bestel- en vrachtwagens mogen rijden die geen schadelijke stoffen uitstoten, zoals elektrische of waterstofvoertuigen. Dieselbusjes en -vrachtwagens zijn verboden. "Onze vrachtwagens rijden gewoon op diesel. Ze halen iedere dag voedsel op. Door een rechtszaak van een aantal ondernemers hebben we nu even uitstel. Wij moeten zo snel mogelijk onze vier vrachtauto's vervangen door elektrische. Dat is niet alleen omdat we zelf in deze zone zitten, maar ook omdat we andere zones in rijden waar we tegen bekeuringen aan gaan lopen." De voedselbank heeft tussen de 750.000 en 1 miljoen euro nodig om het wagenpark te vernieuwen. Binnenkort start een actie om geld in te zamelen. "Dat is geld wat we natuurlijk veel liever uitgeven aan het verstrekken van noodhulp aan onze cliënten. Dus dat is een heel heet hangijzer."

Voorwaarden voor hulp van de voedselbank Wie hulp wil van de voedselbank, moet aan bepaalde eisen voldoen. Een alleenstaande mag niet meer dan 325 euro per maand te besteden hebben om eten van te kopen. Andere kosten, zoals het aflossen van schulden, zijn daar al van afgetrokken. Voor ieder gezinslid dat erbij komt, wordt het bedrag met 120 euro verhoogd. De steun is tijdelijk. Ook moet je deelnemen aan een verbetertraject zodat je na een tijdje weer op eigen benen kunt staan. De hulp is niet bedoeld voor uitwonende studenten, daklozen, asielzoekers of statushouders in een azc en vluchtelingen. Die vallen onder andere regelingen.