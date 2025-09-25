Straatdieven lokken ouderen in de val: 'Weet u de weg naar de supermarkt?'

In Best en Oirschot is een groep straatdieven actief die zich vooral richt op kwetsbare ouderen. De politie waarschuwt inwoners, omdat er de afgelopen dagen meerdere verdachte situaties zijn geweest. Volgens de politie gaat het om twee vrouwen en een man, die zich verplaatsen in een auto met wit/zwarte kentekenplaten.

De verdachten gaan steeds op dezelfde manier te werk. Ze benaderen hun slachtoffers op straat met onschuldige vragen als: "Waar is de supermarkt?", of: "Weet u de weg naar de snelweg?". Zodra het slachtoffer antwoordt, stappen de verdachten uit de auto om de oudere te bedanken.

Daarbij grijpen ze het slachtoffer bij de pols, geven handkusjes en schuiven zelfs nepsieraden om hun vingers, terwijl ze razendsnel horloges en andere sieraden proberen afhandig te maken.

