Weer brand door rookgranaat tijdens militaire oefening op heide

Donderdagmiddag ontstond er brand op de Oirschotseheide tijdens een militaire oefening. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak bleek een rookgranaat te zijn die tijdens de oefening werd afgegooid. "Het is een punt van aandacht", aldus de Koninklijke Marechaussee.

Een woordvoerder van de marechaussee bevestigt aan Omroep Brabant dat er op het terrein op het moment van de brand een militaire oefening plaatsvond. "De brand is ontstaan door een rookgranaat die tijdens die oefening is gegooid", zegt hij. Voor het gebruik van de granaat was toestemming gegeven.

Vaker mis

Eerder dit jaar ging het ook al mis met rookgranaten op het militaire oefenterrein in Oirschot. In augustus brandde een stuk grond van 100 bij 100 meter af, ook tijdens een oefening. Ook de grote natuurbrand die in april in Ede ontstond, werd veroorzaakt door een oefengranaat.

"Het is wel een punt van aandacht", zegt de woordvoerder. Volgens hem zijn het niet per se de rookgranaten zelf die problemen veroorzaken. "Er was toestemming voor gegeven, alles is volgens protocol gegaan."

Beter opletten

"Vooral na een periode van droogte kan droog struikgewas vlamvatten na een explosie. De gebruikers moeten daarom alerter zijn op de afloop", legt de woordvoerder uit. De aanhoudende droogte van afgelopen zomer lijkt het probleem te verergeren. "We geven tijdens een training mee om goed op te letten of de granaat uitbrandt en niet zomaar weg te gaan. Gewoon iets nauwlettender kijken."

De brandweer en de marechaussee wisten de brand snel onder controle te krijgen.