Loopbrug ingestort en tas met cobra's gevonden: dit gebeurde vandaag

Van een ingestorte loopburg tot de eigenaar van een tuincentrum die is overspoeld met reacties: dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

Een vrachtwagen reed donderdagochtend tegen een loopbrug op de Professor van Buchemlaan in Tilburg, waardoor deze instortte. Een man die zijn hond uitliet, raakte bekneld tussen de gekantelde brug en het voetpad. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hier lees je het hele verhaal:

In Eindhoven werd donderdagochtend een plastic tas met cobra's en brandbare vloeistof gevonden bij een flat aan de Dr. Hermansweg. De EOD heeft de explosieven onschadelijk gemaakt. De vondst wordt mogelijk gelinkt aan een mislukte aanslag op visrestaurant Zeester aan de Kruisstraat woensdagnacht. Lees hier meer details:

Op restaurant Zeester aan de Kruisstraat in Eindhoven is woensdagnacht geprobeerd een aanslag te plegen. De dader legde explosieven voor de deur van de zaak en wilde die aansteken. De man had ook een kan met vermoedelijk benzine bij zich. Lees meer in dit artikel:

Een jonge Tilburgse DJ, Pim Takkenkamp (artiestennaam Woodcamp), scoort een internationale hit met zijn nummer 'Eatin' Good'. Het nummer heeft al 26 miljoen streams op Spotify en wordt opgenomen in de nieuwe editie van het wereldberoemde voetbalspel EA Sports FC. Check zijn verhaal hier:

Eigenaar Hendrik-Jan Verheijen van het Roosendaalse tuincentrum waar een klant in een emmer plaste, kreeg opmerkelijk veel aandacht en reacties op de gedeelde beelden. Dat had hij niet verwacht. "Het is een beetje bizar." Lees hier meer: