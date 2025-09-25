Man moet maanden de cel in voor stiekem filmen vrouw en kind (9) in douche

Jeandric P. moet veertien maanden de cel in, waarvan zes voorwaardelijk. Hij is volgens de rechter schuldig aan het stiekem onder de douche filmen van een vrouw en een meisje (9) uit Oekraïne. Dit gebeurde twee jaar geleden in hun opvanglocatie aan de Ringbaan-West in Tilburg. P. (25) drong die opvang binnen en stak zijn telefoon onder de douchewand door en filmde degene die daar stond.

Hij was in april 2023 maaltijdbezorger en moest regelmatig naar de opvang voor Oekraïeners in het voormalige GGD-gebouw aan de Ringbaan-West in Tilburg. Toen hij binnen even mocht plassen, zag hij de douches voor de vrouwen. Hij glipte in een van de hokjes, filmde een vrouw van onderen en ging er weer vandoor.

Meisje begon hard te gillen

Vijf dagen later keerde hij terug en filmde hij keer een meisje van 9 dat aan het douchen was. Het kind zag een arm en een hand met daarin een telefoon onder de douchewand uit komen en begon te gillen.

P. ging ervandoor, maar hij werd herkend en een paar dagen later aangehouden. In de prullenmand van zijn Samsung vond de politie de douchefilmpjes en dat betekent dat P. ook meteen een aanklacht van kinderporno aan zijn broek had. Ook vond de politie nog een vuurwapen, inclusief patronen in zijn huis.

Strafblad van negen pagina's

Wat hem ook zwaar wordt aangerekend is dat P. op 25-jarige leeftijd een strafblad heeft van negen pagina’s vol met mishandelingen, zedenfeiten en verkeersovertredingen. En voor een poging tot doodslag heeft hij nog een half jaar voorwaardelijke celstraf openstaan. Die komt bovenop de straf van veertien maanden die hem donderdag door de rechter is opgelegd.

Als bijzondere voorwaarde moet P. van de rechter zich laten begeleiden door een coach. Er moet ook worden gecontroleerd of hij niet zoekt naar kinderporno. Met die verplichte begeleiding en controles moet worden voorkomen dat zijn strafblad nog langer wordt.