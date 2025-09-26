Geen voetjes meer van de vloer: zijn jongeren het stappen verleerd?

In grote steden worden de zorgen om het uitgaansleven steeds groter: clubs raken niet meer vol en in de zaal blijven de voetjes van de vloer. Jongeren lijken het uitgaan verleerd. Maar als er iets is wat we hier in het zuiden goed kunnen, dan is het wel het feestje vieren. Toch?

Volgens meerdere uitbaters was de coronacrisis het omslagpunt. Daardoor liepen de zalen niet meer zo vol als voorheen. De traditionele clubs lijken hun aantrekkingskracht te hebben verloren. In deze aflevering van Nieuws Uitgelegd vertellen horecaondernemers in de Brabantse grote steden hoe ze tegenwoordig proberen om tóch stapvolk naar binnen te krijgen.