Grote brand op vakantiepark: meerdere chalets in lichterlaaie

Vandaag om 21:21
(Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.)
(Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.)
Donderdagavond zijn meerdere chalets op vakantiepark Hof van Overloon aan het Schaartven in brand gevlogen. De brand begon in één chalet en verspreidde zich snel naar andere huisjes. De brandweer schaalde groots op om het vuur te bestrijden, terwijl de vlammen metershoog boven de vakantiehuisjes uitsloegen.
De brand brak rond half negen uit op vakantiepark Hof van Overloon. De uitslaande vlammen veroorzaakten veel rook, waarop de brandweer via X waarschuwde om bij overlast van de rook ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn.

Later meer.

