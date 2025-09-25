Uitslaande brand verwoest chalets op vakantiepark

Twee chalets zijn donderdagavond uitgebrand op vakantiepark Hof van Overloon aan het Schaartven in Overloon. De brand begon in één chalet en verspreidde zich snel naar het andere huisje. De brandweer schaalde groots op om het vuur te bestrijden, terwijl de vlammen metershoog uit de vakantiehuisjes sloegen.

Rond halfnegen brak de brand uit op vakantiepark Hof van Overloon. De brandweer reed af en aan met waterwagens om het vuur te blussen en te voorkomen dat meer chalets vlam konden vatten. De chalets die in brand stonden, waren niet meer te redden.

Op beelden waren chaletbewoners te zien die zich in hun slaapkleding snel uit de voeten maakten. Een kraan werd ingezet om de brandende chalets uit elkaar te trekken, zodat de karkassen van de uitgebrande huisjes beter geblust konden worden.

De uitslaande vlammen veroorzaakten veel rook. De brandweer waarschuwde omwonenden om bij overlast van de rook ramen en deuren dicht te houden.

Rond kwart over elf kon het sein brand meester worden gegeven.