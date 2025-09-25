Tractor brandt volledig uit op landweg, bergen wordt flinke klus

Een tractor is donderdagavond volledig uitgebrand op de Deelenweg in Maren-Kessel. Door een technisch mankement vatte het voertuig vlam. Het vuur trok veel bekijks van omwonenden, de weg is afgezet zolang het enorme uitgebrande gevaarte nog niet geborgen is.

De bestuurder van het landbouwvoertuig meldde de brand rond halftien toen hij over de onverlichte landweg reed. De brandweer kwam met een waterwagen ter plaatsen maar kon niet voorkomen dat de tractor volledig in vlammen opging.

De brand was in de wijde omgeving te zien en trok veel aandacht van omwonenden. Omdat het zware voertuig niet eenvoudig geborgen kan worden, is de gemeente ter plaatse geroepen om het uitgebrande wrak veilig af te zetten.