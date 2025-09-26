Agenten vinden vermiste man hulpeloos naast fiets in buitengebied

Een vermiste man is donderdagavond teruggevonden in het buitengebied van Lierop. Agenten waren naar hem op zoek gegaan na een melding dat de man gezondheidsproblemen heeft en medicatie nodig heeft.

In het buitengebied van Lierop zagen de agenten achter een hek een fiets in de bosjes liggen. Toen zij hun auto uitstapten, vonden ze de vermiste man naast de fiets. Hij was niet meer in staat zich te bewegen.