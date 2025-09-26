Fietser gewond bij botsing met busje, N272 dicht

Een fietser is vrijdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een busje op de N272 in Sint Anthonis. De vrouw stak de weg over met de fiets toen ze geraakt werd door de bus. Een traumahelikopter kwam op het ongeluk af.

De fietser is in de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet duidelijk. Hoe het met de bestuurder van het busje gaat, is eveneens onbekend.

De weg is afgesloten voor onderzoek. Het verkeer op de N272 tussen Beek en Donk en Boxmeer moet daarom over de parallelweg rijden. De aansluiting naar de A73 is ook dicht door het ongeluk.