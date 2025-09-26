Man (34) zwaargewond na val van 60 meter uit kraan op bouwterrein

Een 34-jarige man is vrijdagochtend zwaargewond geraakt toen een lift zestig meter naar beneden viel op een bouwplaats aan de Havendijk in Tilburg. De lift was onderdeel van een hijskraan. De man zou een onderhoudstechnicus uit België zijn die met de lift de kraan in moest. Hij is zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op het bouwterrein op de kruising van de Havendijk en Gondelstraat worden woningen gebouwd. Om de hijskraan in te komen, wordt een lift aan de kraan bevestigd.

Hoe het precies mis kon gaan vrijdagochtend is nog niet duidelijk. De lift zou naar beneden zijn gekomen toen de onderhoudstechnicus erin zat.

Arbeidsinspectie

De man raakte zwaargewond bij de val en was niet aanspreekbaar na het ongeluk. Een traumahelikopter, de politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het bouwterrein is afgezet en de werkzaamheden liggen voorlopig stil, zodat de Arbeidsinspectie onderzoek kan doen.

'Flink schrikken'

Het bouwterrein genaamd project Spinaker valt onder het bedrijf Heijmans. Ook de kraan is van het bouwbedrijf. Of het om een medewerker van Heijmans gaat, kan een woordvoerder nog niet zeggen. "Het is flink schrikken. De hulpdiensten bekommeren zich over de gewonde persoon en wij bekommeren ons over de andere aanwezigen", vertelt hij.

Wat er precies is misgegaan, kan het bedrijf nog niet zeggen. Er wordt volop onderzoek gedaan naar het ongeluk.