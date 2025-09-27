Kerk wil weg uit oud kantoor met rotte kozijnen: 'We zijn het wachten zat'

Ruim 200 kerkgangers worden elke zondag verwelkomd in een voormalig kantoorpand in Almkerk. Niet echt geschikt voor kerkdiensten, vindt de Nederlandse Gereformeerde Kerk in het dorp. Zij wil verhuizen naar een nabijgelegen winkelpand, maar dat heeft de nodige voeten in de aarde.

Houtrot in de kozijnen, een afgeschreven cv-ketel en een dak dat aan vervanging toe is. De Voorhof, het gebouw waar de Nederlandse Gereformeerde Kerk Almkerk is gehuisvest, brokkelt langzaam af. Van 1936 tot 1993 werd het gebruikt als kantoor van de Centrale Technische Dienst voor het Land van Heusden en Altena. In 1994 is het verbouwd tot kerkgebouw, maar vandaag de dag is het niet meer duurzaam genoeg. Opknappen kost zes à zeven ton, maar dat vindt de kerk onverantwoord. "We gaan niet onnodig investeren als we binnenkort misschien verhuizen en dit pand gesloopt wordt", vertelt Kant Elshout van de commissie van beheer in de kerkzaal. Die ruimte heeft door het lage plafond een slechte akoestiek, dat daarnaast voor warme zomers en koude winters zorgt. Omdat de cv-ketel is afgeschreven, hangen er elektrische kacheltjes aan de muren.

De kerkzaal in De Voorhof heeft een erg laag plafond (foto: Niek de Bruijn).

"Alleen nieuwbouw of verhuizing naar een ander pand zou toekomstbestendig zijn", vult Jos Pruijssen, voorzitter van de commissie van beheer, aan. Nieuwbouw op de huidige locatie ziet de kerk en het overgrote deel van de kerkgangers niet zitten. Dat is alleen financieel haalbaar als er appartementen bovenop het kerkgebouw komen. "Dit wordt door onze kerkelijke gemeente als minder wenselijk ervaren." De kerk wil daarom verhuizen naar een voormalige winkelpand, slechts 200 meter verderop. Dat staat al twee jaar leeg. In 2022 zijn er al gesprekken over gevoerd met een projectontwikkelaar, die appartementen in Almkerk wil bouwen.

Het voormalige winkelpand, waar de Nederlandse Gereformeerde Kerk Almkerk naartoe wil verhuizen (foto: Niek de Bruijn).

"We hebben een ruil gerealiseerd", legt Pruijssen uit. De projectontwikkelaar gaat, zodra de vergunning is verleend, appartementen maken op de plek waar nu nog het kerkgebouw staat. Na de verhuizing van de kerk gaat de sloopkogel in De Voorhof. "Ze leveren een instapklare kerk aan ons af in het winkelpand." Daar kunnen straks meer kerkgangers terecht dan eerst. In maart 2023 reageerde de gemeente positief op het plan om de bestemming van de winkel te wijzigen naar kerk. Maar sindsdien is er nauwelijks vooruitgang geboekt. "Zeer teleurstellend", vindt Pruijssen. "Want we weten niet waar het op blijft hangen." "We willen uitzicht, zodat we ergens naartoe kunnen werken", vult Elshout gefrustreerd aan. De planning was om in januari 2027 te verhuizen naar het nieuwe pand, maar inmiddels wordt er gemikt op juni 2027. "De gemeente moet meters maken en hier een klap op geven. We zijn het wachten zat." "Er is ruis ontstaan tussen kerkbestuur en de gemeente", laat een gemeentewoordvoerder weten. Dat is ontstaan na de positieve beoordeling van het plan in 2023, vermoedelijk door de behandeling van de dorpsvisie in de gemeenteraad. Daarbij zijn alle grotere initiatieven in de kern van Almkerk in eerste instantie aangehouden. Hoewel later is aangegeven dat (woning)bouwontwikkelingen door kunnen gaan, heeft de gemeente Altena tot op heden geen aanvraag ontvangen voor herbestemming van het voormalige winkelpand naar kerk.