'Bolle Jos vader geworden van kind presidentsdochter Sierra Leone'

Drugscrimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos uit Breda, is vader geworden. De moeder van het kindje is de dochter van de president van Sierra Leone, stelt oppositieleider Mohammed Mansaray. Zij zou in New York zijn bevallen.

De Bredase drugscrimineel houdt zich al enige tijd schuil in Sierra Leone. Hij zou een goede band hebben met de president van het West-Afrikaanse land. Sterker nog, de drugsbaron zou een relatie hebben met Agnes Bio, de dochter van de president. De twee zouden trouwplannen hebben en Bio zou zelfs naar Parijs zijn gereisd om een trouwjurk uit te zoeken. Bevalling

Het lijkt erop dat het kind van de twee onlangs geboren is. De president van Sierra Leone zou zijn kleinkind hebben ontmoet toen hij voor een vergadering van de Verenigde Naties in New York was. Daar was zijn dochter ook aanwezig.

Agnes Bio, de dochter van de president, bij een vergadering van de Verenigde Naties in New York (foto: Facebook Julius Maada Bio).

De kans is groot dat Bolle Jos niet bij de bevalling van zijn kind is geweest in New York. De politie in Nederland en België zijn nog altijd met man en macht op zoek naar de drugscrimineel. In beide landen moet hij meer dan zestig jaar gevangenisstraf uitzitten voor onder andere grootschalige cocaïnesmokkel. 96 miljoen

Daarnaast werd deze week bekend dat Leijdekkers in België nog eens tot acht jaar is veroordeeld voor in de invoer van cocaïne in de haven van Antwerpen. De rechtbank in Rotterdam besloot in juli dat Leijdekkers ruim 96 miljoen euro aan crimineel vermogen moet terugbetalen. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep en wil dat de crimineel 221 miljoen euro terugbetaalt. Alle veroordelingen hebben vooralsnog weinig impact op de drugscrimineel, omdat hij zich schuilhoudt in Sierra Leone. Daar lijkt hij een goede positie te hebben opgebouwd. Zo dook in maart een video op waarin Bolle Jos feestviert met het hoofd van de Sierra Leoonse immigratiedienst en het hoofd van de drugspolitie. In deze video zie je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: