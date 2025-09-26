Omstreden hondenfokker wordt alsnog aangepakt door gemeente

De gemeente Alphen-Chaam gaat optreden tegen een omstreden hondenfokker in Chaam. Dierenrechtenorganisatie House of Animals bracht al eerder misstanden aan het licht in een videoreportage en diende een handhavingsverzoek in. Dat is nu toegewezen.

In de reportage stelde House of Animals onder meer dat de fokker regels overtrad op het gebied van dierenwelzijn en het bestemmingsplan. De fokker spande daarop een kort geding aan tegen de organisatie, wegens vermeende smaad en laster. Hij vond dat hij onterecht in een kwaad daglicht was gesteld. De gemeente ging in februari niet mee in het verzoek van House of Animals. De man had een vergunning aangevraagd en er was zicht op 'legalisatie'. Deze nieuwe beslissing van de gemeente stelt de dierenrechtenorganisatie alsnog in het gelijk. Slechte omstandigheden

Tijdens meerdere controles bleek dat de man veel meer honden hield dan is toegestaan, en bovendien onder slechte omstandigheden. Volgens de vergunning mocht hij maximaal 36 honden hebben. Toezichthouders troffen bij controles toch 81, 99 en 79 honden aan. In een ander gebouw werden 39 honden gehouden, terwijl daar helemaal geen honden mochten verblijven.

Voerbakken zien er afgeknaagd uit (foto: House of Animals).