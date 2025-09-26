Omstreden hondenfokker wordt alsnog aangepakt door gemeente
In de reportage stelde House of Animals onder meer dat de fokker regels overtrad op het gebied van dierenwelzijn en het bestemmingsplan. De fokker spande daarop een kort geding aan tegen de organisatie, wegens vermeende smaad en laster. Hij vond dat hij onterecht in een kwaad daglicht was gesteld.
De gemeente ging in februari niet mee in het verzoek van House of Animals. De man had een vergunning aangevraagd en er was zicht op 'legalisatie'. Deze nieuwe beslissing van de gemeente stelt de dierenrechtenorganisatie alsnog in het gelijk.
Slechte omstandigheden
Tijdens meerdere controles bleek dat de man veel meer honden hield dan is toegestaan, en bovendien onder slechte omstandigheden. Volgens de vergunning mocht hij maximaal 36 honden hebben. Toezichthouders troffen bij controles toch 81, 99 en 79 honden aan. In een ander gebouw werden 39 honden gehouden, terwijl daar helemaal geen honden mochten verblijven.
Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelde overtredingen vast. De dierenarts van de fokker zou honden een medicijn hebben toegediend dat bedoeld is voor runderen en varkens. Ook registreerde hij paspoorten op onjuiste wijze. De dierenarts heeft hiervoor een boete en een last onder dwangsom gekregen.
Het verboden geneesmiddel werd gevonden in een kast bij het dierenpension van de fokker. Daarmee overtrad hij zelf ook opnieuw de regels.
House of Animals is blij dat de gemeente nu eindelijk handhaaft. "Tijdens het kort geding was dit besluit nog niet bekend en beweerde de fokker dat hij zich altijd aan de regels had gehouden", zegt oprichter Karen Soeters. "Wij hebben dit met beelden kunnen weerleggen en nu bevestigt ook de gemeente onze stelling dat dit absoluut niet het geval was."
De gemeente stelde vorig jaar al vast dat hij te veel honden hield. De viervoeters werden bovendien ook aangetroffen in vieze hokken vol uitwerpselen. De gemeente is niet verantwoordelijk voor dat laatste, maar wel voor de handhaving van bestemmingsplannen.
Andere fokker op dezelfde locatie
Opvallend is dat op dezelfde locatie in 2021 ook al een andere fokker moest stoppen met de hondenhandel. Dat gebeurde na ingrijpen van de gemeente. Hoewel het nu om een andere fokker gaat, blijven de problemen bestaan.
House of Animals trok eerder ook aan de bel over misstanden bij hondenfokkers in Deurne, Eersel, Hapert en Stiphout.