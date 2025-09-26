De nostalgische Kruikenmunt verdwijnt: 'Dit zag je nergens'

Dertig jaar lang was de Kruikenmunt onlosmakelijk verbonden met carnaval in Tilburg. Het betaalmiddel groeide uit tot een vast handigheidje voor grote groepen feestvierders in de stad. Maar vanaf volgend jaar is het voorbij: de stichting achter de munt ziet er geen toekomst meer in. Voor kroegbaas Alex Boonmann komt het besluit niet onverwacht, al baalt hij er wel van. "Het maakte onze stad uniek."

De Kruikenmunt werd in 1997 geïntroduceerd in ruim veertig kroegen in Tilburg. Al snel sloten meer horecazaken zich aan en werd het een hit. "Verschillende grote carnavalssteden waren ontzettend jaloers op ons systeem", vertelt Boonmann. "Een munt waarmee je tijdens carnaval bijna overal terechtkon, dat was tot een jaar of tien geleden echt uniek." De Kruikenmunt was een speciaal carnavalsbetaalmiddel in Tilburg. Tijdens de feestdagen konden bezoekers in tientallen cafés en kroegen met dezelfde munt hun drankjes afrekenen. Het systeem maakte wisselen met contant geld overbodig. Pinnen De eigenaar van Tilburgse zaken als Café Bolle, Café Brandpunt en Gastrobar Rix vindt het jammer dat de Kruikenmunt verdwijnt. "Het was altijd een handig betaalmiddel voor grote groepen carnavalsvierders", zegt Boonmann. Al zijn cafés in de stad maakten er gebruik van. "Het gaf gasten een gevoel van samenhorigheid en rust: ze wisten precies waar ze aan toe waren."

Toch begrijpt hij de beslissing van Stichting Kruikenmunt. Sterker nog, volgens hem hing die al jaren in de lucht. "Het komt niet als donderslag bij heldere hemel." De fysieke munt kan simpelweg niet opboksen tegen het pinapparaat. "De cultuur is enorm veranderd. Vroeger betaalde iedereen nog met contant geld en haalden mensen aan het begin van carnaval een flinke voorraad munten. Na afloop bleven er vaak nog een of twee op het nachtkastje liggen. Dáár verdiende de stichting aan."



Tegenwoordig ziet Boonmann nog maar weinig contant geld in de kassa verdwijnen. "Bijna alles gaat op de rekening, omdat iedereen pint. Tien jaar geleden had ik in mijn zaken nog maar één automaat staan, nu zijn het er vier." Munten worden tijdens carnaval nog wel gekocht, maar veel voorzichtiger. "Vaak alleen voor de eerste twee dagen van carnaval, daarna schakelen mensen over op contactloos betalen."

Geen alternatief

De horecabaas verwacht volgend jaar weinig negatieve gevolgen van het verdwijnen van de munt. "Voor de wat oudere carnavalsvierders zal het even wennen zijn, daar zag je dat de munt nog veel gebruikt werd." Ook over de financiële kant maakt hij zich geen zorgen. "De meeste mensen betaalden toch al met pin, dus eigenlijk verandert er niet veel."



Met het verdwijnen van de Kruikenmunt komt er een eind aan een tijdperk in de stad. Boonmann verwacht niet dat er nog iets voor in de plaats komt. "Het is niet meer rendabel om op te pakken. Ik vrees dat niemand opstaat voor een alternatief." Wel hoopt hij dat de herinneringen blijven voortleven. "De munt laat een mooie geschiedenis achter."