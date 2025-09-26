PSV-trainer Peter Bosz vindt aantrekken van vervanger Van Bommel onnodig

Peter Bosz is tevreden over de huidige selectie van PSV. Dat laat hij in de persconferentie in aanloop naar Excelsior-PSV weten. Na het uitvallen van Ruben van Bommel gingen er geruchten over het transfervrij aantrekken van een vervanger, maar dat lijkt voor de coach van de Eindhovenaren onnodig.

Ruben van Bommel scheurde afgelopen week zondag in de wedstrijd met Ajax (2-2) zijn kruisband af. Hij zal dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komen. Het gemis van de jonge buitenspeler is groot: "Hij bracht een hoop snelheid en was altijd dreigend. Daarnaast maakt hij ook goals."

Onder meer de naam van Hakim Ziyech viel eerder deze week. Hij is transfervrij en zou zijn aangeboden bij PSV. Bosz wil niet bevestigen of de naam van Ziyech is gevallen. "Ik ga geen namen roepen. Sowieso ben ik niet de man die erover gaat, maar ik vind dat we goede buitenspelers hebben."

Wie dan wel de vrijgekomen positie in de aanval van Van Bommel moet innemen, laat Bosz nog in het midden. Ivan Perisic kan op linksbuiten, maar ook Couhaib Driouech en Dennis Man zouden daar kunnen spelen. Al lijkt die laatste naam voorlopig geen aanspraak te maken op een basisplaats.

De meest logische oplossing is Asmir Bajraktarevic. De 20-jarige Bosniër speelde dit seizoen al meerdere wedstrijden en liet daar een goede indruk achter. "Hij en Driouech hebben momenteel een voorsprong. Man heeft nog wat aanpassingstijd nodig."

Mauro Júnior terug

Mauro Júnior is weer volledig fit en zou dus ook een basisplaats kunnen krijgen. Samen met Anass Salah-Eddine en Sergiño Dest heeft PSV drie fitte backs in de selectie. Dat kiezen vindt Bosz niet zo erg: "Ik heb liever meerdere goede spelers per positie, dan dat ik denk: wie moet ik daar neerzetten?"

De afgelopen seizoenen kreeg PSV al vaker te maken met spelers met langdurige pijntjes. "Daar is geen verklaring voor. Als je kijkt naar Van Bommel, die verstapt zich aan het begin van de wedstrijd. Dat is gewoon pech en kan dus ook niet met vermoeidheid te maken hebben", zegt Bosz.

PSV speelt zaterdagavond uit in Rotterdam tegen Excelsior. De wedstrijd begint om acht uur 's avonds.