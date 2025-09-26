Militaire colonne rijdt door onze provincie en dit ga jij ervan merken

Rijd je zaterdag in de buurt van Oirschot, dan kan je zomaar vier pantserhouwitsers tegenkomen. Dit weekend rijdt er een militaire colonne vanuit Brabant door Nederland voor een legeroefening.

De rit begint zaterdagochtend in Oirschot en eindigt aan het eind van de dag in het Gelderse Stroe. In de colonne rijden onder meer vier pantserhouwitsers. Dat is is het zwaarste geschut van de landmacht: een rijdend voertuig van 60.000 kilo dat lijkt op een tank. Het heeft een enorm kanon dat doelen op grote afstand kan raken.

De exacte route is niet bekendgemaakt. Wel is de colonne gebonden aan snelwegen en N-wegen, omdat de houwitsers erg zwaar zijn. Het konvooi zal met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur rijden en mag niet door andere weggebruikers worden doorsneden.

Ze mogen door rood rijden Weggebruikers worden door defensie gewaarschuwd, want als het voorste voertuig van een colonne door groen is gereden, mogen alle voertuigen volgen. Dus ook als het stoplicht op rood staat. Ook iedereen bij een zebrapad staat, moet geduldig wachten tot de colonne voorbij is. Het voorste voertuig van de colonne heeft een blauwe vlag, de achterste aan een groene.