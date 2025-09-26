Militaire colonne rijdt door onze provincie en dit ga jij ervan merken
De rit begint zaterdagochtend in Oirschot en eindigt aan het eind van de dag in het Gelderse Stroe. In de colonne rijden onder meer vier pantserhouwitsers. Dat is is het zwaarste geschut van de landmacht: een rijdend voertuig van 60.000 kilo dat lijkt op een tank. Het heeft een enorm kanon dat doelen op grote afstand kan raken.
De exacte route is niet bekendgemaakt. Wel is de colonne gebonden aan snelwegen en N-wegen, omdat de houwitsers erg zwaar zijn. Het konvooi zal met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur rijden en mag niet door andere weggebruikers worden doorsneden.
Ze mogen door rood rijden
Weggebruikers worden door defensie gewaarschuwd, want als het voorste voertuig van een colonne door groen is gereden, mogen alle voertuigen volgen. Dus ook als het stoplicht op rood staat. Ook iedereen bij een zebrapad staat, moet geduldig wachten tot de colonne voorbij is.
Het voorste voertuig van de colonne heeft een blauwe vlag, de achterste aan een groene.
De verplaatsing is onderdeel van de oefening Ferocious Bison en zal zo'n 200 kilometer afleggen. Militairen oefenen tijdens de legeroefening niet alleen met verplaatsingen, maar ook met het schieten met scherpe munitie.
Ze vergroten zo hun vaardigheden en bereiden zich voor op het verdedigen van het Nederlandse en NAVO-grondgebied. Om dit effectief te kunnen doen, moeten de houwitsers vaak worden verplaatst.
Het is de eerste grote oefening van 11 Afdeling Rijdende Artillerie (11 AfdRA) sinds de formele (her)oprichting op 1 juli 2025. De legeereenheid werd in 2013 wegbezuinigd, maar maakte zijn terugkeer om de Nederlandse krijgsmacht te versterken. Dit is volgens defensie nodig voor de veiligheid van Europa en de toenemende internationale spanningen.