Auto en legerjeep botsen op A16: vier gewonden naar ziekenhuis

Een auto en een legerjeep zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de A16 bij knooppunt Princeville. Vier inzittenden zijn met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De personenwagen raakte total loss.

Vanaf knooppunt Zonzeel werd het verkeer omgeleid via de A59, A27 en A58. Er werden drie ambulances ingeschakeld. Ook de politie en de Koninklijke Marechaussee werden opgetrommeld.

In de richting van de Belgische grens was door het ongeluk bijna anderhalf uur lang maar één rijstrook open. Binnen de kortste keren was de vertraging drie kwartier.

Twee andere auto's en een vrachtwagen liepen lichte schade op. De jeep maakte deel uit van een militaire colonne. De voertuigen worden ingezet voor de oefening Ferocious Bison. Een groot deel van de wagens komt van de kazerne in Oirschot.

Nog meer file

Elders op de A16 is het eveneens langzaam rijden en extra opletten. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Breda-West zijn vanuit Rotterdam in de richting van Breda drie rijstroken dicht. Dit leidt tot een file van 11 kilometer en een uur extra reistijd. Het verkeer in de richting Antwerpen kan het beste omrijden via Bergen op Zoom. (A17, A58, A4)

Ook op de A29 is het druk. Tussen knooppunt Sabina, bij Bergen op Zoom, en de afrit Numansdorp staat een file van 10 kilometer. De vertraging is opgelopen tot 39 minuten. Oorzaak is een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht.

Eerder deze vrijdagavondspits was het op de A16 richting Gorinchem ook al aanschuiven.