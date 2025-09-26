PSV-spelersbus rijdt zich vast op brug tijdens ritje naar Cambuur

Cambuur-uit altijd lastig? In ieder geval wel voor de spelersbus van Jong PSV. Die heeft zich vrijdagmiddag klem gereden op een brug aan de Voorstreek in Leeuwarden. De spelers van Jong-PSV waren op dat moment onderweg naar SC Cambuur voor de wedstrijd die zij vrijdagavond tegen de club moeten spelen in de Keuken Kampioen Divisie.

Volgens ooggetuigen zouden de spelers uit de bus zijn gehaald en met een ander vervoersmiddel naar het SC Cambuur stadion zijn gebracht. Het is niet bekend of er schade aan de bus is en of die vrijdagavond de spelers weer terug naar Eindhoven kan brengen.