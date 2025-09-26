PSV-spelersbus zit tijdje vast op brug in Leeuwarden

Cambuur-uit altijd lastig? In ieder geval wel voor de spelersbus van Jong PSV. Die heeft zich vrijdagmiddag klem gereden op een brug aan de Voorstreek in Leeuwarden. De spelers van Jong-PSV waren op dat moment onderweg naar SC Cambuur voor de wedstrijd die zij vrijdagavond tegen de club moeten spelen in de Keuken Kampioen Divisie.

De spelers waren vrijdag op weg naar een hotel in de binnenstad van Leeuwarden om een hapje te eten, voordat zij naar het stadion toe zouden gaan. Door werkzaamheden moest de buschauffeur omrijden en kwam die vast te zitten. Het team besloot daarom te voet naar het hotel te gaan.

Firma Kupers, de eigenaar van de bus, laat vrijdagavond weten dat de bus een paar keer moest steken in het centrum en even aan de grond zat. "Maar de spelers zijn gewoon met de bus naar het stadion gegaan en zullen na de wedstrijd tegen SC Cambuur ook weer terug naar Eindhoven worden gebracht met de bus."

Iedereen kan instappen

Wat veel mensen niet over de bus weten is dat die niet van PSV is, maar van de firma Kupers uit Weert. Dat bedrijf brengt de eerste elftallen, vrouwenteams en jeugdteams van de Eindhovense club iedere week naar hun wedstrijden.

Daarnaast wordt de bus in de regio Oost-Brabant regelmatig gebruikt als 'gewone' lijndienst. Busvervoerder Arriva huurt het unieke exemplaar als het druk is om in te zetten op extra buslijnen.