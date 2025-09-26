Spelersbus van PSV zit muurvast op bruggetje in Leeuwarden

Cambuur-uit altijd lastig? In ieder geval wel voor de spelersbus van Jong PSV. Die heeft zich vrijdagmiddag klem gereden op een brug aan de Voorstreek in Leeuwarden. De spelers van Jong-PSV waren op dat moment onderweg naar SC Cambuur voor de wedstrijd die zij vrijdagavond tegen de club moeten spelen in de Keuken Kampioen Divisie.

Volgens ooggetuigen zouden de spelers uit de bus zijn gehaald en met een ander vervoersmiddel naar het SC Cambuur stadion zijn gebracht.

Het is niet bekend of er schade aan de bus is en of die vrijdagavond de spelers weer terug naar Eindhoven kan brengen.

Iedereen kan instappen

Wat veel mensen niet over de bus weten is dat die niet van PSV is, maar van de firma Kupers uit Weert. Dat bedrijf brengt de eerste elftallen, vrouwenteams en jeugdteams van de Eindhovense club iedere week naar hun wedstrijden.

Daarnaast wordt de bus in de regio Oost-Brabant regelmatig gebruikt als 'gewone' lijndienst. Busvervoerder Arriva huurt het unieke exemplaar als het druk is om in te zetten op extra buslijnen.