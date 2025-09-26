Ongeluk op bouwterrein en drugsbaron krijgt kind: dit gebeurde er vandaag

Van een onderhoudstechnicus die 60 meter naar beneden valt tot Bolle Jos die vader is geworden. Dit zijn de vier verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

Een 34-jarige Belgische onderhoudstechnicus is zwaargewond geraakt na een val van 60 meter uit een kraan op een bouwterrein in Tilburg. De lift die aan de kraan was bevestigd viel naar beneden terwijl de man erin zat. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk. Lees hier het hele verhaal:

De voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos is vader geworden van een kind met de dochter van de president van Sierra Leone. De bevalling vond plaats in New York, waar de president zijn kleinkind zou hebben ontmoet. Bolle Jos houdt zich schuil in Sierra Leone en moet in Nederland en België nog meer dan 60 jaar celstraf uitzitten. Hier lees je het hele verhaal:

De vader van de 14-jarige Nina uit Helmond, die in april uit het leven stapte na pesterijen, deelt zijn verhaal. 'We huilen nog iedere dag om haar overlijden', vertelt hij. Hij pleit voor strengere aanpak van pesten op scholen en hoopt dat zijn verhaal pesters bewust maakt van de gevolgen. Lees hier zijn verhaal:

Op de A16 bij knooppunt Princeville zijn een personenwagen en een legerjeep op elkaar gebotst. Door het ongeluk ontstond een file met ruim een uur vertraging. Check hier de details: