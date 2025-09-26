Gemert loot Eredivisionist in KNVB Beker, ook NAC kan aan de bak
Geen enkele Brabantse derby kwam er uit de loting. Toch kwamen er een aantal interessante affiches uit de trekking. Mocht een amateurclub een profclub loten, dan speelt het amateurteam in deze fase van het toernooi altijd thuis.
En dat gebeurde. VV Gemert plaatste zich deze week ten koste SV Meerssen voor het hoofdtoernooi en kan zich meteen opmaken voor een zware tegenstander. Fortuna Sittard, waar onder andere ex-PSV'er Mohamed Ihattaren en Bosschenaar Justin Hübner onder contract staan, mag afreizen naar sportpark Molenbroek in Gemert.
Halsteren plaatste zich na een memorabele comeback voor het bekertoernooi, waar een 0-2 achterstand tegen ASWH werd omgedraaid in een 3-2. De Vierde Divisieclub draait nog niet op volle toeren in de competitie, maar dat mag de bus van Halsteren wel alvast doen. De club uit West-Brabant lootte namelijk Genemuiden, wat een reisje van zo'n 2,5 uur belooft.
Ook NAC kan de borst direct natmaken. De Parel van het Zuiden werd in eigen huis gekoppeld aan Heracles, de hekkensluiter van de Eredivisie. Ook FC Den Bosch, Willem II, RKC en Helmond Sport lootten een competitiegenoot.
PSV zat niet in de balletjes tijdens de loting, omdat alle Nederlandse ploegen die Europees voetbal spelen, vrijgesteld zijn van de eerste ronde.
De Brabantse lotingen nog eens op een rijtje
NAC Breda - Heracles
VV Gemert - Fortuna Sittard
HSV Hoek - FC Eindhoven
Genemuiden - Halsteren
FC Den Bosch - ADO Den Haag
HHC Hardenberg - TOP Oss
Willem II - FC Dordrecht
RKC Waalwijk - Cambuur Leeuwarden
Helmond Sport - PEC Zwolle