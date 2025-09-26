Gemert loot Eredivisionist in KNVB Beker, ook NAC kan aan de bak

VV Gemert krijgt Fortuna op bezoek in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. Dat heeft de loting, waar negen Brabantse clubs de koker ingingen, vrijdag bepaald. Ook NAC treft een Eredivisionist. Halsteren kan zich opmaken voor een verre reis.

Geen enkele Brabantse derby kwam er uit de loting. Toch kwamen er een aantal interessante affiches uit de trekking. Mocht een amateurclub een profclub loten, dan speelt het amateurteam in deze fase van het toernooi altijd thuis.

En dat gebeurde. VV Gemert plaatste zich deze week ten koste SV Meerssen voor het hoofdtoernooi en kan zich meteen opmaken voor een zware tegenstander. Fortuna Sittard, waar onder andere ex-PSV'er Mohamed Ihattaren en Bosschenaar Justin Hübner onder contract staan, mag afreizen naar sportpark Molenbroek in Gemert.

Halsteren plaatste zich na een memorabele comeback voor het bekertoernooi, waar een 0-2 achterstand tegen ASWH werd omgedraaid in een 3-2. De Vierde Divisieclub draait nog niet op volle toeren in de competitie, maar dat mag de bus van Halsteren wel alvast doen. De club uit West-Brabant lootte namelijk Genemuiden, wat een reisje van zo'n 2,5 uur belooft.

Ook NAC kan de borst direct natmaken. De Parel van het Zuiden werd in eigen huis gekoppeld aan Heracles, de hekkensluiter van de Eredivisie. Ook FC Den Bosch, Willem II, RKC en Helmond Sport lootten een competitiegenoot.

PSV zat niet in de balletjes tijdens de loting, omdat alle Nederlandse ploegen die Europees voetbal spelen, vrijgesteld zijn van de eerste ronde.