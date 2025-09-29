Hilvarenbeekse filmmaker verovert wereld met wandelfilm The North

De Hilvarenbeekse filmmaker Bart Schrijver (34) scoort internationaal met zijn The North. De vertoningsrechten zijn al verkocht aan België, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en Australië. Ook met Duitsland en verschillende Scandinavische landen is hij in gesprek. Zijn doel: te zien zijn in vijftig landen. “Ik weet niet of dat haalbaar is, maar ik zet graag hoog in."

The North vertelt het verhaal van twee vrienden die samen een tocht van 600 kilometer maken door de Schotse Hooglanden. Onderweg proberen ze hun ooit hechte vriendschap te herstellen. Het wordt een psychologisch verhaal over twee mensen die elkaar opnieuw proberen te vinden. Ondanks het kleine budget van 75.000 euro en een crew van zes man – waaronder Schrijver zelf, twee acteurs, een cameraman, geluidsman en iemand die achter de schermen filmde, maakte The North grote indruk. De Britse gerenommeerde krant The Guardian gaf de film maar liefst vier van de vijf sterren en noemde het 'de ultieme wandelfilm'.

"Het was een kroon op ons werk."

“Het is een van de grootste internationale kranten,” zegt Schrijver. “Het was een kroon op het werk. Het gaf ons een boost en we willen kijken hoe groot het kan worden.” Die publicatie heeft ervoor gezorgd dat de film vanaf maart of april in meerdere landen te zien is.

De filmmaker, die in Barcelona woont, houdt zijn filmproducties bewust klein. Geen overvolle filmsets of dure lichtinstallaties: de zon doet het werk. “We doen het niet omdat het geen geld kost, maar het is gewoon niet nodig,” zegt hij. Zelfs tentscènes filmt hij soms gewoon in de achtertuin, als hij een scène mist in de montage. “Dat zijn onze redders: het voelt alsof het echt is, dat is de magie van filmen.”

"Druk praat je jezelf aan"

De aanpak werkt. In Nederland en België is de film al te zien in tientallen bioscopen. En vorige week bereikte The North zelfs de status van Gouden Film, omdat de film meer dan 100.000 bioscoopbezoekers trok.

Bart Schrijver (eigen foto).

Toch voelt Schrijver geen druk om met zijn volgende film hetzelfde succes te evenaren. “Druk praat je jezelf aan,” zegt hij nuchter. “Als ik lekker in mijn vel zit, voel ik geen druk. Als het even niet lukt, hoor ik stemmen in mijn hoofd van: ‘De vorige film was beter, dit gaat niet lukken’. “Het belangrijkste is plezier te hebben in het maken van een mooie film. Dat had ik bij The North ook." Met plezier werken blijft het belangrijkste. “Of mensen het kijken, hangt van geluk af.” Schrijver werkt alweer aan een nieuwe film. Opnieuw een over een lange wandeltocht, maar dit keer door de natuur van Zweden. In het verhaal wordt een jong gezin met een 2-jarige peuter gevolgd. De crew wordt iets groter dan bij The North: twaalf mensen in totaal en iets meer budget.

"Een film hoeft niet veel geld te kosten."

“De volgende wordt iets meer omdat het kan,” zegt Schrijver. “Ik kan ook zeggen: ik wil een film maken van 5 miljoen, maar wie gaat ons dat geld geven? Een film hoeft niet veel geld te kosten. Wij doen het gewoon zelf.” De acteurs worden ook weer buitenlands, twee verschillende culturen die samengebracht worden. “Het moet internationaal blijven en met de Engelse taal is het makkelijker om de film in andere landen in de bioscoop te krijgen. Het is soms ingewikkeld, maar dat maakt het leuk.” Het lijkt een beetje op zijn eigen situatie: samen met zijn Colombiaanse vriendin heeft hij een zoontje van één.