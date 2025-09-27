Auto slaat over de kop op afrit A50, bestuurder gewond

Een auto sloeg vrijdagavond over de kop op de afrit van de A50 bij Sint-Oedenrode. De bestuurder raakte hierbij gewond.

De automobilist verloor op de afslag de controle over het stuur. De auto belandde in de berm, ramde een lantaarnpaal en sloeg daarna over de kop om uiteindelijk op zijn wielen tot stilstand te komen.

Het slachtoffer is ter controle naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto geborgen.