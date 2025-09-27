Navigatie overslaan
Auto slaat over de kop op afrit A50, bestuurder gewond

Vandaag om 05:48 • Aangepast vandaag om 07:06
Een auto sloeg vrijdagavond over de kop op de afrit van de A50 bij Sint-Oedenrode. De bestuurder raakte hierbij gewond.
Peter de Bekker

De automobilist verloor op de afslag de controle over het stuur. De auto belandde in de berm, ramde een lantaarnpaal en sloeg daarna over de kop om uiteindelijk op zijn wielen tot stilstand te komen.

Het slachtoffer is ter controle naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto geborgen.

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
