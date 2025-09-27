Auto's verwoest door brand, politie onderzoekt brandstichting

Drie auto's zijn vrijdagavond door brand verwoest aan de straat Kievit in Sprang-Capelle. Het vuur werd rond kwart over tien ontdekt.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat het vuur met aanmaakblokjes is gesticht bij de voorwielen van een van de auto's. De vlammen grepen vervolgens snel om zich heen.

De auto die rechts naast deze auto geparkeerd was, liep aan de voorkant forse schade op. De auto aan de linkerkant liep flinke lak- en brandschade op door de hitte. Camerabeelden

De brandweer was snel aanwezig en had het vuur snel onder controle. De politie startte direct een buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden uit de omgeving.

