Navigatie overslaan

Auto's verwoest door brand, politie onderzoekt brandstichting

Vandaag om 05:56 • Aangepast vandaag om 06:50
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
nl
Drie auto's zijn vrijdagavond door brand verwoest aan de straat Kievit in Sprang-Capelle. Het vuur werd rond kwart over tien ontdekt.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Uit een eerste onderzoek blijkt dat het vuur met aanmaakblokjes is gesticht bij de voorwielen van een van de auto's. De vlammen grepen vervolgens snel om zich heen.

De auto die rechts naast deze auto geparkeerd was, liep aan de voorkant forse schade op. De auto aan de linkerkant liep flinke lak- en brandschade op door de hitte.

Camerabeelden
De brandweer was snel aanwezig en had het vuur snel onder controle. De politie startte direct een buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden uit de omgeving.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!