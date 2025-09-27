Supporter valt van tribune, traumaheli landt op middenstip

Een supporter van Helmond Sport is vrijdagavond van de tribune gevallen in het stadion in Helmond. Het slachtoffer was volgens een wijkagent nauwelijks aanspreekbaar. Een traumahelikopter landde vervolgens op de middenstip.

Het ongeluk gebeurde ruim een uur na de wedstrijd tegen FC Eindhoven. Ook twee ambulances kwamen naar het stadion toe.

Volgens Helmond Sport-bestuurslid William Verkoelen ging het om een supporter van Helmond Sport en was het een ongeluk. "Die persoon is gewoon gevallen. Dat is heel vervelend natuurlijk, maar er was geen opzet in het spel." Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om een medisch incident gaat.

Hulpverleners hebben zich over het slachtoffer ontfermd. De supporter is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Details over de toestand van het slachtoffer zijn niet bekendgemaakt.