Dode bij crash, auto slipte en belandde tegen boom

Bij een ongeluk op de N284 bij Bladel is vrijdagnacht iemand om het leven gekomen. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond halfvier 's nachts, op de weg van Reusel naar Bladel. De auto belandde in de berm. De automobilist zou nog geprobeerd hebben tegen te sturen, maar de auto slipte en belandde met de zijkant tegen een boom.

Traumaheli

Voorbijgangers alarmeerden de hulpdiensten. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumaheli opgeroepen, maar de bestuurder was niet meer te redden. De weg zal de komende uren afgesloten zijn voor onderzoek. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld.

