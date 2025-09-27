Man wandelt tegen verkeer in op snelweg: 'Onderweg naar Duitsland'

Agenten van de politie Langstraat bij Waalwijk hebben zaterdagochtend een wandelaar van de vluchtstrook naast een snelweg gehaald.

De politie werd gewaarschuwd dat de man daar tegen het verkeer in wandelde. De politie ging snel naar de doorgegeven locatie en vond daar de man.

Tolk

De man had geen identiteitspapieren bij zich en sprak alleen de taal Tigrinja, wat vooral in Eritrea en de Ethiopische regio Tigray en Israël wordt gesproken. Via een tolk lukte het de agenten toch om de man aan te spreken. Hij zei in Duitsland te wonen en onderweg daar naartoe te zijn.

De man is aangehouden. Hij zat zaterdagochtend nog vast omdat de politie zijn identiteit nog niet kon vaststellen. "De vreemdelingenpolitie kan meer systemen bekijken en doet ook navraag in Duitsland", aldus een woordvoerder.