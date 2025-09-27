Lol op wieltjes bij het 25-jarig jubileum van dit ziekenhuis

Ziekenhuisbedden zijn normaal bedoeld voor rust, maar zaterdag kregen ze een compleet andere functie. Ter ere van het 25-jarig jubileum van het Amphia Ziekenhuis veranderde het parkeerterrein in Breda in een heus racecircuit. Geen Formule 1-auto’s, maar piepende wieltjes van ziekenhuisbedden, vrolijk versierd door creatieve teams van medewerkers: "We vlogen bijna uit de bocht."

"Go, go, go!" wordt er fanatiek geschreeuwd op het parkeerdek van het Amphia Ziekenhuis. De beddenrace was voor de dertien teams allesbehalve een simpel sprintje. Het parcours zat vol uitdagingen die soms akelig veel leken op het dagelijks werk: slalommen zonder tegen de wanden te knallen, een bed in reanimatiestand zetten of netjes inparkeren zonder horten en stoten.

"Afdelingen hebben soms dagenlang gebouwd aan hun bedden."

Voor de luchtige noot moesten de deelnemers onderweg ook nog koekhappen aan een infuuspaal en twee bekers water vullen om die zonder morsen bij de finish te krijgen. "Het is echt een hindernisparcours", zegt een deelnemer hijgend na afloop. "Ik zag vooral op tegen de Trendelenburg stand (met de rug naar achteren gekanteld, red.). Maar ja, dan hoor je weer ‘rennen, rennen!’ en dan ga je gewoon."

Koekhappen tijdens de beddenrace van het Amphia (foto: Ronald Sträter).

"Het lijkt wel carnaval", merkt een toeschouwer droogjes op. Niet vreemd, want de bedden waren van onder tot boven versierd en de deelnemers van top tot teen verkleed. "Drie minuten en zeven seconden", jubelt team Flow Riders als ze net na de finish op een rode knop hebben gedrukt. "Helemaal goed!"

Volgens organisator Nini Knapen is het hoogtepunt toch wel de samenwerking: "Je ziet gewoon dat de lol heel groot is", glundert ze. "Afdelingen hebben samen dagenlang gebouwd aan hun bedden. Het is echt goed voor de teambuilding." Ook wedstrijdleider Peter Joosten benadrukt dat naast snelheid vooral teamwork de doorslag gaf: "Je moet in een ziekenhuis tenslotte ook niet tegen de muren knallen."

"Uiteindelijk gaan alle oude bedden naar goede doelen."

De beddenrace blijkt een langgekoesterde wens van veel ziekenhuismedewerkers. Zaterdag kon die eindelijk worden vervuld met oude bedden, want het Amphia verving er dit jaar zo'n 650. "Het is wel de afspraak dat de bedden na de race weer netjes in originele staat worden teruggebracht", zegt Claudie Vos die het beddenplan coördineert. Want ze krijgen nog een tweede leven. De meeste bedden worden nu al hergebruikt in zorginstellingen in Moldavië en Tanzania. "Uiteindelijk gaan ze allemaal naar goede doelen. Zo hebben we er dus nog een mooie bestemming voor", aldus Vos.

Deelnemers van de afdeling geriatrie aan de beddenrace van het Amphia Ziekenhuis (foto: Ronald Sträter).

De beddenrace is slechts één onderdeel van een reeks feestelijkheden rond het jubileum. Amphia viert het 25-jarig jubileum met onder meer een wandeltocht vol verhalen door het ziekenhuis, inspiratiesessies en in november een groot feest voor de medewerkers. Het crossen met de bedden over het parkeerdek was in ieder geval een succes. Veel bedden piepten en kraakten, maar haalden onbeschadigd de finish. "Prachtig", lacht een deelnemer. "Dit maak je maar één keer mee." En weg is haar team dat later vlak voor de finish nog bijna uit de bocht vliegt. "Rennen, rennen, rennen! Op die rode knop drukken! Nu!"

25 jaar Amphia ziekenhuis Het huidige Amphia Ziekenhuis ontstond in 2001 uit een fusie van het Sint Ignatiusziekenhuis, het Interconfessioneel Ziekenhuis De Baronie en het Pasteurziekenhuis in Oosterhout. De fusie bouwt voort op een lange geschiedenis van samenvoegingen van oudere instellingen, zoals het Stedelijk Ziekenhuis (1867), het Diaconessenhuis (1890), het Sint-Elisabethziekenhuis (1894) en het Sint-Laurensziekenhuis (1962). In 2000 werd de naam Amphia gepresenteerd, verwijzend naar gastvrijheid en omringen. Het ziekenhuis groeide snel uit tot een Topklinisch Ziekenhuis en het grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland. Sinds 2019 is de hoofdlocatie gevestigd aan de Molengracht. In 2021 sloot de laatste Bredase nevenlocatie (Langendijk). Amphia heeft daarnaast vestigingen in Oosterhout en Etten-Leur.