Slachtoffer dodelijke crash blijkt jongen (17) zonder rijbewijs

Vandaag om 11:50 • Aangepast vandaag om 12:11
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Het slachtoffer van het dodelijke ongeluk op de N284 bij Bladel is een 17-jarige jongen uit Reusel. De politie laat weten dat de jongen geen rijbewijs had.
Carlijn Kösters

Het ongeluk gebeurde rond half vier in de nacht, van vrijdag op zaterdag, op de weg van Reusel naar Bladel. De jongen belandde met de auto in de berm, probeerde terug te sturen, maar slipte. Hij belandde met de zijkant van de auto tegen een boom en overleefde het ongeluk niet.

Het duurde even voor zijn identiteit kon worden vastgesteld. Voorbijgangers hebben de hulpdiensten gebeld en er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar dat bleek tevergeefs.

