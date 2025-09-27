Navigatie overslaan

3 keer zo groot als Vondelpark: Philips privéparadijs nu open voor iedereen

Vandaag om 15:59 • Aangepast vandaag om 17:16
Een klein deel van Landgoed De Wielewaal (foto: Rogier van Son).
Landgoed De Wielewaal (foto: Arjan de Lange/Visual Act).
De plek waar Frits Philips thee dronk (foto: Rogier van Son).
Het 100 jaar oude landgoed De Wielewaal in Eindhoven is zaterdag geopend voor publiek. Wat jarenlang het geheimzinnige onderkomen van Frits Philips was, is vanaf nu ook te bezoeken als park. Voor iedereen.
Carlijn Kösters & Studio 040

"Het is drie keer zo groot als het Vondelpark", vertelt wethouder Rik Thijs trots. Het park is een aanwinst voor de gemeente Eindhoven, omdat het in één klap zorgt voor 144 hectare méér groen voor de inwoners. "Een historisch moment voor alle Eindhovenaren", zegt hij tegen Studio040.

Het Philips-Park
Om te snappen waarom dat zo speciaal is, moeten we een eeuw terug in de tijd. Anton Philips, de vader van Frits, kocht in 1912 de (toen nog) lap grond. Het was een heidegebied, dat hij in wilde richten als landgoed. Uiteindelijk is hij er zelf nooit gaan wonen, maar zijn zoon wel. Frits Philips, niet de minste.

Frits bouwde in 1934 landgoed de Wielewaal, waar hij tot zijn dood in 2005 heeft gewoond. Het heette het Philips-Park en werd de thuisbasis voor een handvol villa's, monumentale bomen, bijzondere planten en rododendrons. Zijn landhuis ligt aan een gigantisch park, vol vijvers, laantjes en gazons in Britse stijl. Het huis van een icoon, met een iconisch landgoed er omheen. Jarenlang niet voor de bühne, tot nu. Dat is dan toch wel historisch.

De grote opening
Wethouder Thijs heeft lang naar de grote opening uitgekeken. Het idee ontstond bij de gemeente Eindhoven in 2020, waarna ze in 2022 de grond heeft gekocht. 29 miljoen euro kostte het, gekocht van textielondernemer Marc Brouwers. "Als je dan vervolgens, drie jaar later, hier de poort mag openen, dan is dat heel bijzonder", zegt hij.

Dat vonden de Eindhovenaren ook. "We hebben het aantal mensen niet geteld, maar er was een gezellige drukte", reageert de gemeente.

De Wielewaal mag zich vanaf zaterdag voegen bij een groene strook in Eindhoven Noord-West: het Lichtbos. De poorten van het park gaan weer dicht als de zon onder is. Het doel van de gemeente is namelijk om wel goed voor de natuur van het landgoed te blijven zorgen. Mountainbikes, motorvoertuigen en grote evenementen mogen daarom ook niet. Hondjes zijn wel welkom, maar alleen aan de lijn.

Wethouder Rik Thijs bij de opening zaterdag (foto: Studio040).
