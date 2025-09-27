Vuurwapens ontdekt in huis, twee verdachten aangehouden

Een 48-jarige man en een 38-jarige vrouw zijn vrijdagavond aangehouden in een huis aan de Benedictastraat in Sprundel. In dit huis vond de politie twee vuurwapens. Die zijn in beslag genomen.

Agenten gingen naar het huis nadat iemand rond kwart over negen meldde dat hij meende gezien te hebben dat iemand in de buurt een wapen bij zich droeg.

Daarop startte de politie een onderzoek. Agenten kwamen achter de identiteit van de verdachte. Bij het doorzoeken van het huis vonden de agenten de twee vuurwapens en munitie. De man en de vrouw werden aangehouden voor verhoor en zitten vast.