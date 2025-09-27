Navigatie overslaan

Vandalen vernielen ruiten supermarkt en proberen brand te stichten

Vandaag om 13:41
Foto: Karin Kamp
Foto: Karin Kamp
Vandalen hebben vrijdagnacht ruiten vernield van een supermarkt aan de Doctor Schaepmanlaan in Roosendaal. De vernieling werd rond kwart over vijf 's nachts ontdekt. Op camerabeelden is te zien dat er ook geprobeerd is brand te stichten.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De politie vraagt getuigen die meer informatie hebben over wat er vrijdagnacht gebeurd is zich te melden. Datzelfde geldt voor mensen die camerabeelden hebben uit de buurt, waarop iets opvallends te zien is rond het tijdstip van het vandalisme.

