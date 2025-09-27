NAC gaat strijdend onderuit tegen een wankelend Ajax
De Amsterdammers kwamen snel op voorsprong in de vierde minuut dankzij een doelpunt van Oscar Gloukh, maar NAC gaf zich niet zomaar gewonnen. In de zestiende minuut bracht Sydney van Hooijdonk de Bredanaren op gelijke hoogte met een penalty na een handsbal van Owen Wijndal.
NAC zette Ajax flink onder druk. Twee doelpunten van Van Hooijdonk werden afgekeurd en de Bredanaren raakten de paal. Ajax had het zichtbaar moeilijk, maar herpakte zich net voor rust. Kenneth Taylor scoorde in de 46e minuut en herstelde de voorsprong voor de Amsterdammers met, zo bleek later, het winnende doelpunt.
In de 71e minuut kreeg NAC’er Max Balard zijn tweede gele kaart, waardoor het elftal van Carl Hoefkens met tien man op zoek moest naar de gelijkmaker. Ondanks de man minder bleef NAC gevaarlijk, maar Ajax hield stand.
Wankelend Ajax
De statistieken toonden de onmacht van Ajax: de thuisploeg noteerde voor rust slechts één schot tussen de palen. Ook kregen de Bredanaren zeven hoekschoppen, Ajax moest er met twee genoegen nemen.
"Het was een hele matige wedstrijd van ons. De structuur ontbreekt gewoon", verzuchtte Ajax-aanvoerder Davy Klaassen achteraf op het veld. Daar sluit ook de coach van Ajax, John Heitinga, zich bij aan. Hij noemt het duel tegen NAC "de slechtste wedstrijd van het seizoen dusver", voor de ploeg uit de hoofdstad.
De Amsterdammers werden op vrijwel alle fronten afgetroefd door de bezoekers uit Breda, maar wisten toch te winnen. "Met alle respect voor NAC, maar zo'n club moeten wij veel meer onder controle houden dan we vandaag hebben gedaan", beklaagt Klaassen zich.
Ajax staat na de benauwde zege op NAC op de tweede plek in de Eredivisie met vijftien punten. NAC staat op de dertiende plek, met zeven punten.