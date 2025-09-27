NAC gaat strijdend onderuit tegen een wankelend Ajax

NAC Breda heeft zaterdagavond met 2-1 nipt verloren van Ajax in Amsterdam. De Bredanaren kunnen met een gemengd gevoel naar huis: een slordig spelend Ajax liet flink wat steken vallen in de zevende speelronde van de Eredivisie.

De Amsterdammers kwamen snel op voorsprong in de vierde minuut dankzij een doelpunt van Oscar Gloukh, maar NAC gaf zich niet zomaar gewonnen. In de zestiende minuut bracht Sydney van Hooijdonk de Bredanaren op gelijke hoogte met een penalty na een handsbal van Owen Wijndal. NAC zette Ajax flink onder druk. Twee doelpunten van Van Hooijdonk werden afgekeurd en de Bredanaren raakten de paal. Ajax had het zichtbaar moeilijk, maar herpakte zich net voor rust. Kenneth Taylor scoorde in de 46e minuut en herstelde de voorsprong voor de Amsterdammers met, zo bleek later, het winnende doelpunt.