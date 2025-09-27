Tiener sterft bij crash en straf voor verkrachter: Dit gebeurde er vandaag

Een 17-jarige bestuurder zonder rijbewijs overlijdt na een crash, en de 22-jarige Leandro is ingeslapen na een bijzonder afscheid. Dit zijn de vijf verhalen die je op zaterdag gelezen moet hebben.

Bij een tragisch ongeval in Bladel is een 17-jarige jongen uit Reusel om het leven gekomen. De jongen, die geen rijbewijs had, verloor de controle over het voertuig en botste tegen een boom. Voorbijgangers alarmeerden de hulpdiensten maar hulp kwam te laat. Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook Slachtoffer dodelijke crash blijkt jongen (17) zonder rijbewijs

Leandro (22) uit Veghel is overleden nadat hij dinsdag in slaap werd gebracht. Een week voor zijn overlijden genoot hij nog van een bijzondere afscheidstocht waarbij 145 chauffeurs langs kwamen rijden. Na een zwaar auto-ongeluk in 2021 was communicatie niet meer mogelijk, maar zijn kenmerkende lach bleef. Lees hier zijn verhaal.

Een 41-jarige man uit Liempde is in hoger beroep veroordeeld tot 6 jaar en 9 maanden cel plus tbs met dwangverpleging voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Het hof oordeelde zwaarder dan de eerdere straf van 3 jaar, vooral vanwege zijn vooropgezette plan en gebrek aan berouw. Lees hier verder:

Lees ook Verkrachter (41) gaat zelf in hoger beroep en krijgt flink langere celstraf

De chocoladefabriek van Mars in Veghel is de grootste ter wereld voor de productie van chocoladerepen. Dagelijks rollen er miljoenen Mars, Snickers en Milky Ways van de band. Medewerkers Aartie en Hans geven een uniek kijkje achter de schermen van deze streng beveiligde fabriek. Hier lees je hun verhaal.