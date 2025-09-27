PSV boekt winst tegen Excelsior, maar spitsenprobleem dreigt

PSV heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van Excelsior in Rotterdam. De Rotterdammers vochten zich flink terug en maakten het de PSV'ers niet makkelijk, maar dankzij een doelpunt van Saibari gaan de punten toch mee naar de lichtstad. Dankzij een blessure van Ricardo Pepi krijgt PSV wellicht te maken met de zoveelste uitgevallen spits.

PSV kreeg meer grip op de Rotterdammers, creëerde regelmatig kansen en Kovar hield de ballen van Excelsior haarfijn uit de buurt van het doel.

Maar de Eindhovenaren vechten zich terug. Veerman schoot een vrije trap van zo’n twintig meter schitterend in de kruising. De doelman van Excelsior had er niets meer op in te brengen.

De wedstrijd begon moeizaam voor PSV. Excelsior zette vanaf de aftrap flink druk, en een gevaarlijk schot werd op het laatste moment gekeerd door doelman Kovar. De waarschuwing was duidelijk. Even later was het toch raak voor de thuisploeg: Wlodarczyk tikte de bal binnen bij PSV.

Blessure

Amerikaanse spits Ricardo Pepi druipt in de eerste helft met zichtbare pijn van het veld af. Trainer Peter Bosz haalde de spits uit voorzorg van het veld. "Pepi zei dat hij nog wel door kon. Maar ik vond het beter hem te wisselen", zei Bosz na de wedstrijd tegen ESPN.

Het lijkt erop dat de 22-jarige opnieuw geblesseerd is. Een ernstige blessure voor Pepi zou een flinke klap zijn voor PSV, dat al lange tijd zonder spitsen Alassane Pléa en Myron Boadu moet spelen.

Pepi raakte in januari zwaar geblesseerd aan zijn knie, in september maakte hij zijn terugkeer in de basis. Hij hoopte dit seizoen nog van grote waarde te zijn voor zijn team van PSV, maar nu is het afwachten hoe snel hij deze valpartij te boven komt.

Voorsprong

Na een roestig begin in de tweede helft kreeg PSV meer grip op de wedstrijd. De kansen kwamen en uiteindelijk was het Saibari die de Eindhovenaren op voorsprong zette. Die voorsprong leek het vuur bij Excelsior nog aan te woekeren, maar de Rotterdammers slaagden er niet in het tij te keren.

Hoewel Excelsior een sterke wedstrijd neerzette, sleepte PSV uiteindelijk de winst binnen. Het bleek in ieder geval een comfortabelere overwinning dan die van Ajax op NAC in de zevende speelronde van de Eredivisie.

Volgens Bosz verdiende het voetbal van de Eindhovenaren niet bepaald de schoonheidsprijs. "Dit is een moeilijke wedstrijd geweest", stelt de trainer. "Daar leer je als club wel weer van. Maar we moeten zeker beter."