Politie en ME massaal bij provinciehuis na dreiging over bestorming azc

Zaterdagavond was er massale politie-inzet bij het provinciehuis in Den Bosch, na signalen dat demonstranten mogelijk een bestorming zouden voorbereiden op een azc op het Pettelaarpark. Zo'n honderd agenten, waaronder ME'ers uit Amsterdam, werden ingezet uit voorzorg.

In een WhatsApp-groep zouden plannen zijn gesmeed om om negen uur bij het provinciehuis te verzamelen en vervolgens door te trekken naar het asielzoekerscentrum. Er werd gesproken over een bestorming van het opvangcentrum.

Het zou gaan om leden van de extreemrechtse actiegroep Defend Netherlands. Die groep was vorige week ook prominent aanwezig bij een anti-immigratiebetoging op het Malieveld in Den Haag, waar relschoppers een spoor van vernieling achterlieten.

Serieuze signalen

Bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) waren eerder al signalen binnengekomen over de mogelijke plannen voor een bestorming, bevestigde de organisatie aan Omroep Brabant. Het COA bracht de politie op de hoogte. Hoe concreet de plannen waren, is onduidelijk, maar de politie besloot geen risico te nemen.

Bijna honderd agenten en ME'ers verzamelden zich vroeg op de avond rondom het provinciehuis. Uiteindelijk bleef een confrontatie uit.

Zo'n veertig actievoerders verzamelden zich kort bij het provinciehuis, maar vertrokken snel weer. De massale politieaanwezigheid, inclusief een drone die de omgeving in de gaten hield, maakte mogelijk indruk. Een getuige meldde ook dat er enige tijd een politiehelikopter boven de stad vloog.

Open dag

Zaterdag vond de jaarlijkse open dag van het COA plaats bij asielzoekerscentra in heel Nederland. Door onrust en uit de hand gelopen protesten bij een aantal azc's de afgelopen week besloot het COA dat een aantal opvanglocaties gesloten zouden blijven.

Op verschillende locaties in het land werd op advies van de politie extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zo schrijft de NOS. De open dag bij de vestiging aan het Pettelaarpark ging zaterdagmiddag wel door.