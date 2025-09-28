Deze broers delen hetzelfde doel: 'Beste kickboksers ter wereld worden'

Dani Regter zorgde zaterdagavond voor spektakel in een volgepakt sportcomplex T-Kwadraat in Tilburg. De 19-jarige Bredanaar won tijdens een event van kickboksorganisatie Enfusion van de nog ongeslagen Nassim Bouaouich. Zijn doel is duidelijk: het voorbeeld van zijn oudere broer Nick volgen. “We willen in onze gewichtscategorieën allebei de beste van de wereld worden.”

Nick Regter is een bekende naam binnen Enfusion, de kickboksorganisatie waarbij hij vorig jaar wereldkampioen werd. Die titel is hij inmiddels door een nederlaag kwijt, maar op 1 november krijgt hij in Dordrecht een nieuwe kans tegen Rudsel Zinhagel. “Ik ga die wereldtitel terugpakken”, zegt hij vol vertrouwen. “Het is voor mij prachtig om voor Enfusion te vechten, één van de beste organisaties ter wereld. Een kweekvijver voor grote talenten. En wellicht dat ik in de toekomst voor een andere organisatie zoals GLORY kan uitkomen, dat zou mooi zijn.” Zijn liefde voor de sport begon op 13-jarige leeftijd. Hij trok tijdens een les bokshandschoenen aan en was op slag verliefd op kickboksen. Zijn jongere broer Dani voelde ook die passie en meldde zich bij dezelfde gym toen hij 9 jaar was. Tien jaar later heeft Dani grootse dromen. Hij komt als semiprof uit in de B-klasse en hoopt door de komende wedstrijden te domineren naar de A-klasse te gaan.

"We doen er alles aan om de top te halen."

“Ik train iedere dag en veel met mijn broer”, zegt Dani. “Daarnaast let ik op mijn eten en mentaal ben ik sterk. Ook als ik soms geen zin heb, ga ik trainen. We doen er alles voor om de top te halen. Ik weet zeker dat dat goed gaat komen.” Tijdens wedstrijden van Dani staat zijn zeven jaar oudere broer bij de hoek als trainer. De broers zijn ook trainingsmaatjes. Nick: “We hoeven niks tegen elkaar te zeggen, we begrijpen elkaar. Maar natuurlijk geef ik hem weleens tips. Dani doet het heel erg goed, ik ben trots op hem. Ik weet zeker dat hij in zijn gewichtsklasse één van de allerbesten gaat worden.”

"Dani is een harde bokser en een showmannetje."

Nick ziet op sportief gebied overeenkomsten met Dani, maar ook duidelijke verschillen. “Hij heeft een geweldige discipline, daar kan het nooit aan liggen. Maar qua vechten is hij heel anders. Dani is een harde bokser en een showmannetje. Een spectaculaire kickbokser om naar te kijken. Ik ben nuchterder en vooral een basisvechter met combinaties.”

Dat spektakel liet Dani Regter zaterdagavond zien in de kooi waarbij hij net als zijn tegenstander MMA-handschoenen droeg in plaats van dikkere bokshandschoenen. “Ik had het gezien bij een andere vechter en het leek mij vet om te doen. Het was mijn eerste partij met deze handschoentjes en het leek op een echt straatgevecht. Ik voelde meer adrenaline, bij een rake klap kan het direct klaar zijn. Het is me goed bevallen en de volgende partij is zeker weer met deze handschoentjes.” De dunnere handschoenen zorgden bij zijn oudere broer in ieder geval voor flink wat zenuwen. “Het is toch anders vechten. Ik weet dat hij de betere vechter is, maar het kan ook zomaar afgelopen zijn. Ik was er even goed misselijk van. Sowieso ben ik zenuwachtiger voor zijn wedstrijden dan als ik zelf in actie kom.”