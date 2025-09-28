Navigatie overslaan
Voorbijgangers vinden zwaargewonde scooterrijder, traumaheli opgeroepen

Vandaag om 08:43 • Aangepast vandaag om 09:42
In de berm naast de Spoordijk tussen Tilburg en Berkel-Enschot is zondagochtend een zwaargewonde scooterrijder gevonden. Vanwege de ernst van zijn situatie werd een traumaheli opgeroepen.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De scooterrijder werd rond 7 uur gevonden. Hoe lang hij er heeft gelegen, is niet bekend. Het fietspad aan de Spoordijk ligt afgelegen.

Onderzoek
Vermoedelijk is het slachtoffer onderuitgegaan. Het lijkt er niet op dat er ander verkeer bij het ongeluk betrokken was.

De man is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie doet onderzoek.

De politie doet onderzoek aan de Spoordijk tussen Tilburg en Berkel-Enschot (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Het slachtoffer werd rond zeven uur zondagochtend gevonden (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Vermoedelijk was er geen ander verkeer bij het ongeluk in Tilburg betrokken (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
