Voorbijgangers vinden zwaargewonde scooterrijder, traumaheli opgeroepen

In de berm naast de Spoordijk tussen Tilburg en Berkel-Enschot is zondagochtend een zwaargewonde scooterrijder gevonden. Vanwege de ernst van zijn situatie werd een traumaheli opgeroepen.

De scooterrijder werd rond 7 uur gevonden. Hoe lang hij er heeft gelegen, is niet bekend. Het fietspad aan de Spoordijk ligt afgelegen.

Onderzoek

Vermoedelijk is het slachtoffer onderuitgegaan. Het lijkt er niet op dat er ander verkeer bij het ongeluk betrokken was.

De man is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie doet onderzoek.