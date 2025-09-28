Automobiliste slingert over A2, politie zet verkeer stil om haar te stoppen

Agenten hebben zaterdagavond een slingerende automobiliste op de A2 bij Liempde gestopt. De 51-jarige vrouw kwam van de A67 in Limburg en reed richting Den Bosch. Het verkeer moest tijdelijk worden stilgelegd om haar te stoppen.

Automobilisten die de vrouw zo gevaarlijk zagen rijden, waarschuwden rond half acht de politie. Agenten zagen haar vervolgens tussen Best en Liempde rijden. Ze slingerde tussen alle rijbanen.

De agenten probeerden de vrouw veilig aan de kant te krijgen, maar dit bleek een gevaarlijke klus. Ze negeerde alle volgtekens. Uiteindelijk lukte het de auto klem te rijden. Het complete verkeer op de A2 werd hiervoor stil gezet.

Rijbewijs

Volgens de politie had de vrouw een psychose. Agenten gaan ervoor zorgen dat de bestuurster de nodige psychische hulp krijgt. Haar rijbewijs moest ze inleveren.