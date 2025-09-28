Michael van Gerwen betrokken bij vechtpartij in dönerzaak

Er zijn beelden opgedoken van darter Michael van Gerwen die betrokken is bij een vechtpartij in een eetzaak in Den Bosch. Hij gaat met een man op de vuist, terwijl anderen roepen dat de vechtersbazen moeten stoppen.

"Stop, stop, stop, stop! Ga naar buiten, ga naar buiten", roepen omstanders. We zien darter Michael van Gerwen in een video op Snapchat in een worsteling met een andere man. Waar de twee ruzie over hebben, is niet duidelijk. Maar ze staan in een eetzaak en ze zijn niet blij met elkaar.

De video is verstuurd via Snapchat, waar iemand het op zijn verhaal heeft gezet. "Wat maak ik mee", staat erbij. "Mighty Mike ruzie om een döner." Inmiddels gaan de beelden het internet over. Van Gerwen zou eerst op strandfeest IJMlive zijn geweest bij de IJzeren Man in Vught. Daarna is hij bij Shoarma Pizzeria Den Bosch gaan eten. En daar ging het mis.

Moeilijke tijd

Het is een roerig jaar voor de topdarter. In mei maakte hij bekend tijdelijk te stoppen met darten omdat zijn huwelijk met Daphne Govers na tien jaar voorbij was. Zij bleek zwanger van haar nieuwe vriend. En in de zomer kreeg hij te horen dat zijn vader ernstig ziek is.

Zijn management wil niet reageren op het opduiken van de video. "Zondag is rustdag", zeggen ze.