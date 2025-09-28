Navigatie overslaan

Brand op dak van aardappelfabriek, gebouw ontruimd

Vandaag om 12:05 • Aangepast vandaag om 12:41
Het vuur woedde in een compressor ruimte bij het dak (foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant).
Het vuur woedde in een compressor ruimte bij het dak (foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant).
nl
Op het dak van aardappelfabriek Agristo aan de Apollostraat in Tilburg brak rond kwart voor elf zondagochtend brand uit. Het gebouw werd daarop ontruimd. Het personeel werd naar een veilige plek gebracht. Sinds kwart over twaalf is de brand onder controle.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De brandhaard bevond zich in een kleine compressorruimte bij het dak. De brandweer had de eerste vlammen snel geblust, maar was nog enige tijd bezig met kleine bluswerkzaamheden en controleerde of het vuur niet verder zou broeien in de wanden van het gebouw.

De brandweer had de eerste vlammen snel geblust (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De brandweer had de eerste vlammen snel geblust (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Agristo is gevestigd aan de Apollostraat in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Agristo is gevestigd aan de Apollostraat in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De aardappelfabriek werd vanwege de brand ontruimd (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De aardappelfabriek werd vanwege de brand ontruimd (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Vanwege de brand werd de omgeving afgezet (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Vanwege de brand werd de omgeving afgezet (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De zwarte rook was vanuit verschillende delen Tilburg te zien (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De zwarte rook was vanuit verschillende delen Tilburg te zien (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!