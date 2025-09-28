Brand op dak van aardappelfabriek, gebouw ontruimd

Op het dak van aardappelfabriek Agristo aan de Apollostraat in Tilburg brak rond kwart voor elf zondagochtend brand uit. Het gebouw werd daarop ontruimd. Het personeel werd naar een veilige plek gebracht. Sinds kwart over twaalf is de brand onder controle.

De brandhaard bevond zich in een kleine compressorruimte bij het dak. De brandweer had de eerste vlammen snel geblust, maar was nog enige tijd bezig met kleine bluswerkzaamheden en controleerde of het vuur niet verder zou broeien in de wanden van het gebouw.

