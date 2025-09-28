Navigatie overslaan
Wielrenner botst tijdens wedstrijd op motorrijder en moet naar ziekenhuis

Vandaag om 12:53 • Aangepast vandaag om 14:11
Een wielrenner is zondag rond het middaguur gewond geraakt tijdens een wielerronde in Ravenstein. Hij kwam op de Maasdijk in botsing met een motorrijder.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Ondanks dat de dijk onderdeel uitmaakte van de wielerronde was deze niet afgesloten voor overig verkeer. Daardoor konden naast wielrenners ook auto’s en motorrijders gebruik maken van deze route.

Vacuümmatras
De gewonde wielrenner is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en op een vacuümmatras naar een ziekenhuis gebracht. Op zo'n matras worden patiënten vervoerd die bijvoorbeeld bekkenletsel hebben en niet mogen bewegen.

Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Het ongeluk gebeurde tijdens een wielerwedstrijd (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
