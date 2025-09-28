Wielrenner botst tijdens wedstrijd op motorrijder en moet naar ziekenhuis

Een wielrenner is zondag rond het middaguur gewond geraakt tijdens een wielerronde in Ravenstein. Hij kwam op de Maasdijk in botsing met een motorrijder.

Ondanks dat de dijk onderdeel uitmaakte van de wielerronde was deze niet afgesloten voor overig verkeer. Daardoor konden naast wielrenners ook auto’s en motorrijders gebruik maken van deze route.

Vacuümmatras

De gewonde wielrenner is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en op een vacuümmatras naar een ziekenhuis gebracht. Op zo'n matras worden patiënten vervoerd die bijvoorbeeld bekkenletsel hebben en niet mogen bewegen.

Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.