40 man met elkaar op de vuist op sportpark, meerdere ambulances ter plekke

Vandaag om 14:01 • Aangepast vandaag om 15:08
Politie moest verschillende vechtersbazen op het sportpark uit elkaar halen,( Archieffoto: Karin Kamp).
De politie heeft zondagmiddag moeten ingrijpen bij een grote vechtpartij in Sint Willebrord. Volgens een woordvoerder zijn er veertig mensen met elkaar op de vuist gegaan. Een persoon raakte ernstig gewond. Volgens de politie heeft dit slachtoffer zelf door een ruit geslagen wat voor zijn verwondingen zorgde.
Er zijn ambulances aanwezig om de vechtersbazen te verzorgen.

De ruzie was in sportpark de Gagelrijzen. Volgens de politie was er een ruzie tussen voetballers en supporters van de tegenpartij. Aangiftes zijn opgenomen en het onderzoek is gestart.

