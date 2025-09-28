Van huwelijksaanzoek tot spareribs na de finish bij drukste Ten Miles ooit

De Tilburg Ten Miles trok een recordaantal van zo'n 20.000 deelnemers. Met onder de deelnemers diverse toppers, zoals Mahadi Abdi Ali die de Ten Miles (iets meer dan 16 kilometer) won in een tijd van 48.01 minuten. Maar ook heel veel recreanten, zoals Domien van Iersel en zijn dochter Freeke uit Helvoirt. Vol emotie kwam het meisje met het syndroom van Down na 10 kilometer over de finish. "Ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan."

Freeke stond vorig jaar langs het parcours van de Tilburg Ten Miles, net als duizenden anderen. Ze was zo enthousiast dat ze zei dat ze in 2025 ook mee wilde doen. Samen met haar vader Domien trainde ze een jaar voor de 10 kilometer. Met succes, want zondagmiddag kwamen ze onder luid gejuich van de toeschouwers over de finish.



"Het ging heel goed, ik had het niet verwacht. Het was de eerste keer dat ik meedeed aan de Tilburg Ten Miles. Ik ben echt trots", terwijl ze haar vader een knuffel geeft. "Al dat publiek, het was niet normaal. Er waren ook veel vrienden en familieleden."

Papa Domien was erg tevreden. "Het was warm en best wel zwaar. Maar Freeke wilde naar de finish, ze heeft niet gemopperd. Het ging hartstikke goed." En dus staan er vanavond spareribs op het programma, de wens van Freeke.



"Door deze rotziekte dacht ik dat ik nooit meer kon sporten."

Tranen waren er bij de finish ook voor Sandra uit Tilburg. Het rennen van 10 kilometer was een grote overwinning voor haar. "Ik heb 2,5 jaar long covid gehad en ben heel ziek geweest. Door deze rotziekte dacht ik dat ik nooit meer kon sporten. Gelukkig zat ik in de mazzelhoek en kon ik gaan trainen tot 5 kilometer. Daar zeiden mijn kinderen dat ik de volgende 5 ook wel zou halen."



Emoties waren er ook iets eerder bij de finish. Daar vroeg een hardloper na de finish zijn vrienden ten huwelijk. En ze zei ja.

Rik Konings en zijn dochter Nandi deden mee aan de Tilburg Ten Miles (foto: Leon Voskamp).

Eén van de opvallendste lopers was Eindhovenaar Rik Konings die al sinds 2007 jonglerend aan hardloopwedstrijden meedoet. Hij vraagt daarbij aandacht voor de ziekte van Huntington, een erfelijke hersenaandoening. "Tilburg Ten Miles is altijd een goed georganiseerd feestje. Een stoute knipoog naar Eindhoven, waar ze Stratumseind uit het programma hebben gehaald. Daar ben ik intens boos over." Overigens is de afstand van 10 kilometer die hij in Tilburg rende voor hem geen zware uitdaging. "Ik loop tegenwoordig hele marathons en wil toe gaan werken naar ultra runs van zo'n 100 kilometer. Uiteraard alles jonglerend."

Voor Luuk Maas was de Tilburg Ten Miles een thuiswedstrijd (foto: Leon Voskamp).