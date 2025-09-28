Van huwelijksaanzoek tot spareribs na de finish bij drukste Ten Miles ooit
Freeke stond vorig jaar langs het parcours van de Tilburg Ten Miles, net als duizenden anderen. Ze was zo enthousiast dat ze zei dat ze in 2025 ook mee wilde doen. Samen met haar vader Domien trainde ze een jaar voor de 10 kilometer. Met succes, want zondagmiddag kwamen ze onder luid gejuich van de toeschouwers over de finish.
"Het ging heel goed, ik had het niet verwacht. Het was de eerste keer dat ik meedeed aan de Tilburg Ten Miles. Ik ben echt trots", terwijl ze haar vader een knuffel geeft. "Al dat publiek, het was niet normaal. Er waren ook veel vrienden en familieleden."
Papa Domien was erg tevreden. "Het was warm en best wel zwaar. Maar Freeke wilde naar de finish, ze heeft niet gemopperd. Het ging hartstikke goed." En dus staan er vanavond spareribs op het programma, de wens van Freeke.
"Door deze rotziekte dacht ik dat ik nooit meer kon sporten."
Tranen waren er bij de finish ook voor Sandra uit Tilburg. Het rennen van 10 kilometer was een grote overwinning voor haar. "Ik heb 2,5 jaar long covid gehad en ben heel ziek geweest. Door deze rotziekte dacht ik dat ik nooit meer kon sporten. Gelukkig zat ik in de mazzelhoek en kon ik gaan trainen tot 5 kilometer. Daar zeiden mijn kinderen dat ik de volgende 5 ook wel zou halen."
Emoties waren er ook iets eerder bij de finish. Daar vroeg een hardloper na de finish zijn vrienden ten huwelijk. En ze zei ja.
Eén van de opvallendste lopers was Eindhovenaar Rik Konings die al sinds 2007 jonglerend aan hardloopwedstrijden meedoet. Hij vraagt daarbij aandacht voor de ziekte van Huntington, een erfelijke hersenaandoening. "Tilburg Ten Miles is altijd een goed georganiseerd feestje. Een stoute knipoog naar Eindhoven, waar ze Stratumseind uit het programma hebben gehaald. Daar ben ik intens boos over."
Overigens is de afstand van 10 kilometer die hij in Tilburg rende voor hem geen zware uitdaging. "Ik loop tegenwoordig hele marathons en wil toe gaan werken naar ultra runs van zo'n 100 kilometer. Uiteraard alles jonglerend."
Van de snelste mannen bij de Ten Miles (een afstand van 16,1 kilometer) was Luuk Maas zondagochtend de lokale held. De 26-jarige Tilburger liep voor eigen publiek naar de vijfde plek. "Het was genieten. Ik heb een lange tijd geen wedstrijd meer gelopen, nadat ik begin dit jaar corona opliep. Ik hoopte binnen een paar weken weer te kunnen trainen, maar het duurde lang voordat ik weer fit was. Dit was mijn rentree en met een tijd van 48.52 mag ik niet klagen."
Vanaf nu wil de Tilburger de 'corona-ellende' achter zich laten. "Ik ga ervan uit dat mijn trainingen weer goed gaan en ik een stijgende lijn te pakken heb. Mijn stip op de horizon is de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles, daar wil ik de marathon lopen."